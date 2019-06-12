Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla’dan Tarsus istikametine seyir halinde olan Aydın S. (44) idaresindeki 33 PEplakalı minibüs, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belçınar Mahallesi yakınlarında şarampole uçtu.

Kazada araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Fuat B. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince Tarsus’taki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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