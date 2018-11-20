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Minibüs şarampole uçtu: 12 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde lastiği patlayan minibüs şarampole uçtu. Kazada 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 Kasım 2018 Salı 22:51
Minibüs şarampole uçtu: 12 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Antakya'dan tarım işçilerini alan Hasan Berber'in kullandığı 31 ZA 249 plakalı minibüs, Altınözü ilçesine giderken lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada minibüsteki 17 işçiden 3’ü ağır olmak üzere 12 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan işçileri Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralanan 12 kişi, Antakya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:51
  1. Hatay
  2. Antakya

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