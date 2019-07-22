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Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12
Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde karayolunun Yeşilhisar ilçesi yakınlarında plaka bilgisi alınamayan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı iki kişiye müdahale etti.


Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12
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