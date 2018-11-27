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Minibüs otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Bursa’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

27 Kasım 2018 Salı 20:55
Minibüs otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Nilüfer ilçesi Kültür mahallesi Kumova sokakta meydana gelen kazada, Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada minibüste ve otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan yolcular olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilirken kazada araç içinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:55
  1. Bursa
  2. Nilüfer

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