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Minibüs kar küreme aracına çarptı, 10 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile kar küreme aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
Minibüs kar küreme aracına çarptı, 10 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Mehmet Emin Ural (40) idaresindeki plakası henüz belirleyemeyen minibüs, Gökçepınar köyü yakınlarında, yoğun sis dolayısıyla karşı yönden gelen Batman İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait kar küreme aracı ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Ural ile minibüsteki Deham Demirtaş (51), Emin Irmak (58), İskender Aslan (40), Mehmet Tekin (40), Şahabettin Aydın (48), Mehmet Ural (71), Beşir Kacar (74), Hüseyin Kızar (50) ve Abdullah Ural yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ural, ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci de hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

 

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
  1. Batman
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