Minibüs kanala uçtu: 7 yaralı Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kanala düştü.

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kanala düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt mahallesi Hulusi Akar bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UA 184 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan M.E., M.Y., M.Ç., İ.Y., R.B., M.M.Ç. ve M.Ü.P.’yi minibüsün içinden çıkararak ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde incelemeler yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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