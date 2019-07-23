Minibüs ile otomobil çarpıştı Adıyaman’ın Kahta İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Türer yönetimindeki 02 D 8071 plakalı minibüs ilekarşı yönden gelen Ekrem Gözel yönetimindeki 07 EVJ 65 plakalı otomobil ile Cendere Köprüsü yol ayrımında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emine Gözel yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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