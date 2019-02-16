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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli’ninPertek ilçesinde fizik tedaviden dönen hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:45
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli’ninPertek ilçesinde fizik tedaviden dönen hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Kaza,Tunceli’nin Pertek ilçesinde, Elazığ’a dönüş kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,Kadir Gündoğdu idaresindeki 23 AAD 241 plakalı özel bir rehabilitasyon merkezine ait fizik tedavi hastalarını taşıyan minibüs ile Oğuzhan Çiçek yönetimindeki 26 ZD 155 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.


Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5’i Elazığ’daki hastanelere, 2’si ise Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:45
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