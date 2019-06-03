Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.03 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
Amasya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D.S. idaresindeki 38 SL 245 plakalı otomobil, Özbaraklı köyü mevkisinde, Naim Genç yönetimindeki 16 SCG 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan M., H., A.G ile B. ve A.A.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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