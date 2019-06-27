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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:24
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Aydınlar Caddesi Zevye mezarlığı kavşağında bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Capkan ile arkadaşı Hamza Özer yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 23:24
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