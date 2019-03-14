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Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde personel servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

14 Mart 2019 Perşembe 22:18
Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde personel servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya akşam vardiyası için işçileri taşıyan Sefa A. idaresindeki 35 S 01163 plakalı minibüsle Organize Sanayi Bölgesi - Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir T. idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü, 10032 Sokak ile 10033 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yatarken, minibüste bulunan 10 kişi hafif yaralandı.


Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılırken, minibüs şoförü ile minibüsteki 6 kişi de çevredeki araçlar ile aynı hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle 10032 Sokak bir süre trafiğe kapatılırken, minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:18
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