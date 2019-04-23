Minibüs bisiklete çarptı: 1 yaralı Samsun’un Bafra İlçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun’un Bafra İlçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Abdurrrahman Yıldırım idaresindeki minibüs ile Kadir A.’nın (17) kullandığı bisiklet Yavuz Selim Camii önünde çarpıştı. Kazada refüje çarpan minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan bisiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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