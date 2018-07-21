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Mine Kalça ve Meral Kalça kimdir? Adnan Oktar örgütü içindeki görevleri neydi?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde son dakika tutuklamalar gelmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da kumuyumculuk yapan ünlü işadamı ve kuyumcunun kızları olduğu ortaya çıkan Mine ve Meral Kalça tutuklanarak cezevine gönderildi. Peki Mine ve Meral Kalça kimdir? Mine ve Meral'in Adnan Oktar örgütü içindeki görevi neydi?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:28
Mine Kalça ve Meral Kalça kimdir? Adnan Oktar örgütü içindeki görevleri neydi?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde son dakika tutuklamalar gelmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da kumuyumculuk yapan ünlü işadamı ve kuyumcunun kızları olduğu ortaya çıkan Mine ve Meral Kalça tutuklanarak cezevine gönderildi. Peki Mine ve Meral Kalça kimdir? Mine ve Meral'in Adnan Oktar örgütü içindeki görevi neydi?

28 yıldır Adnan Oktar'ın grubunda yer alan Mine Kalça'nın örgüt içinde 'İmam bacılar' üyelerinden olduğu öğrenildi. Adnan Oktar örgütün üyelerine yönelik gerçekleştirilen görev dağılımını yapan kişinin Mine Kalça olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, Mine Kalça'nın, 'İmam kardeşler' ile birlikte aynı yetkilere sahip olduğu hazırlanan fezlekede yer aldı. Mine Kalça'nın kız kardeşi Meral Kalça'nın da örgüt içinde etkin bir isim olduğu belirlendi. Fezlekeye giren ayrıntılarda, Meral Kalça'nın örgüt lideri Adnan Oktar'la doğrudan bağlantılı şekilde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:28
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