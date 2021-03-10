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Dünya Mine Söğüt, bunu mu istiyor? BM açıkladı: Sokaklar güvenli değil, neredeyse tamamı cinsel tacize uğradı!
Dünya

Mine Söğüt, bunu mu istiyor? BM açıkladı: Sokaklar güvenli değil, neredeyse tamamı cinsel tacize uğradı!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Mine Söğüt'ün "Sokaklar daha güvenli, baba evini terk edin kızlar" sözlerinin aksine sokakların güvenli olmadığı ortaya çıktı. İngiltere'de genç kadınların hemen hemen tamamı cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi. BM'den yapılan açıklamaya göre ise sokaklar güvenli değil.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:39:00 -
Mine Söğüt, bunu mu istiyor? BM açıkladı: Sokaklar güvenli değil, neredeyse tamamı cinsel tacize uğradı!

BBC Haber'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler'in kadın çalışmalarının İngiltere kolu UN Women UK tarafından yapılan araştırma, 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'sinin, tüm yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin kamusal alanda tacize uğradığını ortaya koydu.

İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, UN Women UK'den Claire Barnett'ın, "Bu bir insan hakları krizi. 'Bu sorun çözülemeyecek kadar zor' demek yetmiyor; hemen ele alınması gerekiyor" görüşüne yer veriliyor.

Sokaklar güvenli değil

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün "Sokaklar daha güvenli, baba evini terk edin kızlar" sözlerinin aksine sokakların güvenli olmadığını dile getiren Barnett, "Genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Daha yaşlı olanlar da karanlıkta, hatta kışın gündüz vakti evden çıkma halinde ciddi güvenlik kaygıları taşıyor" diyor.

İngiliz yetkililere güven yok

Anket şirketi YouGov'ın yaptığı ve 1000 kadının katıldığı araştırmada ayrıca cinsel taciz sorunlarını ele alma isteği ve becerisi bakımından İngiltere'de yetkililere güven duyulmadığı ortaya konuluyor.

Katılanların yüzde 96'sı, yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler bile bir şeyin değişmeyeceği düşüncelerini ifade ediyor.

Yüzde 52'si işyerinde tacize uğruyor

 

İngiltere Sendikalar Konfederasyonu TUC ile Everyday Sexism projesinin yaptığı bir araştırmada, kadınların yüzde 52'sinin işyerinde cinsel tacize maruz kaldığı, ancak sadece beşte birinin olayı bidirdiği görüldü. Bildirenlerin dörtte üçü, bildirim sonucu hiçbir şeyin değişmediğini, yüzde 16'sı ise daha kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

 

 

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