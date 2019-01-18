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Mindanao Hristiyanlarından BOL'a destek

Mindanao Barış İçin Katolik Kilisesi Liderleri, Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'na destek amacıyla bildiri yayımladı

18 Ocak 2019 Cuma 00:08
Mindanao Hristiyanlarından BOL'a destek

ANKARA (AA) - Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'na (BOL) Mindanao'daki Hristiyanlardan da destek geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mindanao Barış İçin Katolik Kilisesi Liderleri, BOL'a destek niteliğinde bir bildiri yayımladı.

Bildiride, BOL'un bölgenin gelecekteki kalkınmasını içeren bir barış anlaşması olduğuna inanıldığı belirtilerek, "Başarısızlığa uğrayan birçok girişimden sonra bu, Mindanao'da kalıcı ve adil bir barış için son somut fırsat olabilir." ifadesi kullanıldı.

BOL'un Müslümanlara karşı "tarihsel adaletsizliklere" değindiği, Müslüman bir özerk bölge oluşturulması için her iki tarafın "ortak rızasını" temsil ettiği belirtilen bildiride ayrıca, ön yargıların giderilmesi veya azaltılması amacıyla karşılıklı saygı ve anlayış için dinler arası diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

Mindanao Barış İçin Katolik Kilisesi Liderleri, piskoposlar, eğitimciler ve bir insani yardım örgütünden oluşuyor.

Yüzyıllardır sahip oldukları özgürlükleri 1898'de Amerikalılar, ardından 1946'da Filipinliler tarafından alınan Morolar, Temmuz 2018'de Manila hükümetiyle imzalanan kapsamlı özerklik anlaşmasını oylamak için 21 Ocak'ta sandık başına gidecek.

- Kapsamlı özerklik anlaşması

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, temmuz sonunda Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylamıştı. Mecliste kabul edilerek devlet başkanının onayına sunulan yasa Duterte tarafından onaylandı.

Yasanın, en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyordu.

Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörülen yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Lanao del Norte eyaletindeki 6 belediye ve Kotabato eyaletindeki 39 kasaba, yapılabilecek bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 00:08
  1. Bangsamoro Organik Yasası
  2. Filipinler
  3. Hristiyanlar
  4. Mindanao

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