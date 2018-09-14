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Diyarbakır'daki minareye gizlenmiş esrar bulundu

Diyarbakır'da yürütülen terör operasyonunda cami minaresine gizlenmiş uyuşturucu poşetleri bulundu.

14 Eylül 2018 Cuma 09:58
Diyarbakır'daki minareye gizlenmiş esrar bulundu

Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Eylül'de başlatılan ve bugün sona eren operasyon kapsamında, güvenlik güçlerince Lice ilçesine bağlı bir köyde yapılan aramada cami minaresinde iki çuval içerisinde gizlenmiş kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan bu gece saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlanan "Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3" müşterek operasyonunda 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında, 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:58
  1. uyuşturucu

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