Minare ustasının hassasiyeti saniye saniye görüntülendi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin Burhan Köyü’ndeBurhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin Burhan Köyü’ndeBurhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.Vatandaşların, halat yoluyla önce minare alemini indirdikleri esnada minare ustasının hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı. Alemin indirilme esnasında minare ustasının olay yerine koşarak alemi öpüp alnına koyması objektiflere yansıdı.

Minare, köylüler tarafından camiye ve çevreye tahribat vermemek için makine gücü olmadan işlem gerçekleştirildi.

Caminin 1980 yılında, minarenin ise 1969 yılında yapıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.