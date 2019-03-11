Mina Başaran kabri başında anıldı İran’da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Göktürk’teki mezarı başında anıldı.

İran’da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Göktürk’teki mezarı başında anıldı.



Dubai’deki bekarlığa veda partisinden dönerken geçirdiği jet kazasında geçtiğimiz yıl 10 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Eyüp Göktürk’teki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, babası Hüseyin, annesi Beril, kardeşi Can Başaran ve çok sayıda seveni katıldı. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu anma töreninde Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer ve aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Duaların okunmasının ardından Murat Gezer, merhum nişanlısı Mina Başaran’ın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra aile yakınları sevenlerinin taziyelerini kabul etti.

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