0553 313 94 23

Mina Başaran kabri başında anıldı

İran’da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Göktürk’teki mezarı başında anıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:59
Mina Başaran kabri başında anıldı

İran’da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Göktürk’teki mezarı başında anıldı.



Dubai’deki bekarlığa veda partisinden dönerken geçirdiği jet kazasında geçtiğimiz yıl 10 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Eyüp Göktürk’teki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, babası Hüseyin, annesi Beril, kardeşi Can Başaran ve çok sayıda seveni katıldı. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu anma töreninde Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer ve aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Duaların okunmasının ardından Murat Gezer, merhum nişanlısı Mina Başaran’ın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra aile yakınları sevenlerinin taziyelerini kabul etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı Trakya’daki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası”
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    2. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    3. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    6. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    7. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    8. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    9. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    10. Osmangazi’de su kesintisi
    11. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Kayıp keçileri jandarma buldu
    14. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    15. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    16. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    17. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    18. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    19. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    20. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    21. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    22. Spor inovasyonu programında,..
    23. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    24. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    25. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    26. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    27. Piyasalarda gün sonu
    28. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    29. Mavikent ile Hizmet-İş Sendikası..
    30. 12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!