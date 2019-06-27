0553 313 94 23

Mimarsinan OSB’ye Meslek Yüksekokulu için Kollar Sıvandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Mimarsinan OSB’ye meslek yüksekokulu kurulması için kollar sıvandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:27
Mimarsinan OSB’ye Meslek Yüksekokulu için Kollar Sıvandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Mimarsinan OSB’ye meslek yüksekokulu kurulması için kollar sıvandı. Daha önce MYO için ön protokol imzalayan taraflar, MYO için gerekli proje çalışmalarını yürütmek için sekiz kişilik ekip oluşturdu.


KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Semra Aksoylu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ile birlikte, Mimarsinan OSB’nin yönetim kurulu toplantısına katıldı.


Toplantıda daha önce ön protokolü imzalanan Mimarsinan OSB’ye meslek yüksekokulu kurulması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.


Proje konusunda fikir alış verişi ve yol haritası konusunda görüşmelerin de yapıldığı toplantıda, Mimarsinan OSB Yönetiminden Mustafa Ateş ve Hidayet Güneş ile OSB Müdürü Abdulbaki Uludağ, KAYÜ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak’ın da bulunacağı sekiz kişilik bir ekip oluşturulması kararlaştırıldı. Oluşturulan ekip Mimarsinan OSB’de daha önce belirlenen 22 dönüm arazide yapılması planlanan MYO’nun proje çalışmalarını yürütecek.


Bölgenin Kalifiye Eleman İhtiyacı Karşılanacak


Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Karabulut, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya bölgelerine kurulması planlanan Meslek Yüksekokulundan dolayı teşekkür etti.


Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapan Karabulut, "Yıl sonunda temelini atmayı düşündüğümüz bu Meslek Yüksekokulunda, öğrencilere eğitimin yanında, OSB bölgemiz bünyesinde bulunan firmaların, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmak için üniversite ile ortak çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz. Meslek Yüksekokulunda bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimize uygun bölümlerin açılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede buradan yetişecek gençlerimiz, hem sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak, hem de bu sayede istihdama katkı sunulacaktır. Ayrıca bölgenin gelişimi artacaktır. Mimarsinan OSB’ye, MYO şimdiden hayırlı olsun” dedi.


KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, uygulama ve proje odaklı olan ve iş dünyası ile bütünleşmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı oluşturarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve toplumsal fayda oluşturmayı kendine misyon olarak belirleyen Kayseri Üniversitesi’nin, bu misyona uygun olarak iş dünyasının ve şehrin faydasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.


Rektör Karamustafa, “Mimarsinan OSB’ye kurmayı düşündüğümüz Meslek Yüksekokulu, gerek burada eğitim görecek olan öğrenciler, gerekse burada faaliyet gösteren işletmelerin ana elaman sıkıntılarını çözmeleri açısından büyük fayda sağlayacaktır. Mimarsinan OSB ile birlikte oluşturduğumuz sekiz kişilik ekip, inşallah en yakın zamanda çalışmalarını tamamlar ve okulun temelini biran önce atarız. Kayseri Üniversitesi olarak ‘okulda değil sahada üniversite’ sloganı ile iş dünyası ve sanayi ile iç içe olmayı sürdüreceğiz. Meslek Yüksekokullarda verdiğimiz teknik eğitimi OSB bölgelerine taşıyarak, hem öğrencilerimize, hem de işletmelere daha çok fayda sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:27
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    1. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    2. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    3. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    4. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    5. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    6. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Saman indirirken römorktan düştü
    9. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    10. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    11. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    12. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    13. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    14. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    15. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    16. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    17. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    18. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    21. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    22. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    23. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    24. Yetimler yararına kermes
    25. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    26. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    27. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    28. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    29. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    30. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!