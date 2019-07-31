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Mimarlık öğrencileri TİKA tarafından restore edilen eserleri inceledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen ’Tecrübe Paylaşım Programı’na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk’ta TİKA tarafından restore edilen tarihi eserleri yerinde inceledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
Mimarlık öğrencileri TİKA tarafından restore edilen eserleri inceledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen ’Tecrübe Paylaşım Programı’na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk’ta TİKA tarafından restore edilen tarihi eserleri yerinde inceledi.


16 kişilik öğrenci grubu programın ilk gününde restorasyonu devam eden Ethem Bey Camisi’ni ziyaret etti. Çoğunluğu mimar olan öğrenciler, çalışmaları yerinde inceleyerek projede görevli uzman ve akademisyenlerden bilgi aldı. Cami ziyaretinin ardından öğrenciler, TİKA’nın Tiran’daki ofisini ziyaret ederek, TİKA’nın bölgedeki geçmiş ve şimdiki dönem projeleri hakkında TİKA Tiran Koordinatör’den bilgi aldı.


Programın ikinci günü, öğrenciler, Osmanlı-Türk kültür mirası açısından en zengin şehirlerinden biri olan Berat’ı ardından da 1827-28 yılında yapılan Berat Bekarlar Camisi’ni ziyaret etti. Bütün süslemeleri batılılaşma dönemi duvar resim özelliklerini taşıyan caminin mimarının “Mimar Kasım Ağa” olduğu ifade ediliyor.


Öğrenciler, projede görevli uzmanlardan aldıkları bilgilerin ardından yine önemli bir Osmanlı eseri olan Hünkar Camii ve hemen arkasında bulunan Halveti Tekkesi’ni ziyaret etti. Gönüllüler, restorasyonu devam eden yapıların çatı parçalarını temizleyerek, görevli uzmanlar eşliğinde günümüz restorasyon anlayışının önemli inceliklerini ve uluslararası standartları öğrendi.


Arnavutça’da Xhamia Mbreti yani Kral Camii olarak da adlandırılan cami, Evliya Çelebi’nin eserlerine göre yapı Sultan II. Bayezid’in 1492 Arnavutluk seferi sırasında Ohri/Elbasan yolundan Vlora’ya giderken padişah fermanıyla yaptırılmıştır. Hünkar Cami ve 1781-82 yılında inşa edilen Halveti Tekkesi’nin bulunduğu bölge Berat’ta Kale surları dışında yapılan ilk külliye yapısı örneğidir. Bu külliyenin etrafında oluşan mahalleye Hünkâr Mahallesi adı veriliyor.


Programda Yunus Emre Enstitüsü ve Tiran Büyükelçiliğini de ziyaret eden gönüllü öğrenciler ardından Arnavutluk’un güneyinde bulunan Gjirokastra (Ergiri) şehrine gittiler. Buradaki tarihi dokuyu yerince inceleyen öğrenciler, Gjirokastra Pazar Cami’ni ziyaret etti. Evliya Çelebi’ye göre bir zamanlar ondan fazla caminin yer aldığı bölgede bugün kentin tek sağ kalan Pazar Camii1757 yılında inşa edildi. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği camide gönüllü öğrenciler, çatı için taş kırma ve diğer yürütülen çalışmalarda görev aldı. Gönüllüler, şehirden ayrılmadan önce daha önce restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan ve Gjirokastra Kalesi içerisinde yer alan saat kulesini de ziyaret etti.


Yoğun geçen programda, öğrenciler Arnavutluk’ta yer alan diğer dönem tarihi eserleri de ziyaret etme fırsatı buldu. 16 öğrenci, mimarlık açısından farklı dönem eserler arasında karşılaştırma yaparak özellikle restorasyon alanında doğrudan uzmanlarla bir araya gelerek tecrübe sahibi olma imkanını yakaladı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
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