Mimarlardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret Aydın Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Cemre Şahin Kazıcı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Cemre Şahin Kazıcı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede oda yöneticileri Başkan Çerçioğlu’nun başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı’ya ve oda yönetiminenazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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