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Mimarlar Odası Millet Bahçeleri'ne de karşı çıktı!

Bugüne kadar 150 projeyi yargıya taşıyarak milletin yararına olan bütün projelere 'takoz' koymak isteyen Mimarlar Odası şehirde yaşayanlara nefes aldıracak ‘Millet Bahçeleri’ne de karşı çıktı.

21 Aralık 2018 Cuma 14:04
Mimarlar Odası Millet Bahçeleri'ne de karşı çıktı!

Bugüne kadar millete hizmet eden yüzlerce projeyi yargıya taşıyan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ‘Millet Bahçeleri’ne de karşı çıktı. 3. Köprü, Kanal İstanbul gibi prestij projeler başta olmak üzere halka nefes aldıracak her girişime adeta ‘istemezük’ diyerek muhalefet eden TMMOB’un bu yaklaşımı tepki çekti. TMMOB yayınladığı bildiri ile ‘Millet Bahçeleri’ni ‘iktidar ideolojisinin mekansal boyutta yeniden üretilmesinin bir aracı’ olarak niteledi.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Ne bildiri! Dağınık ve ille de muhalefet edebilme inadı ile yazıldığı için neye, niçin karşı çıkıldığını ifadeden ve ne istediğini açıkça söyleyebilmekten âciz; karmakarışık bir Türkçe ve üslûp ile kaleme alınmış, en kısa cümlesi beş satır olan muammadan da beter bir metin!" diye yorumladı.

Bildiride, "Millet Bahçeleri’nin yeşil alan miktarının artırılması üzerinden salt teknik bir değerlendirme ile olumlanmasının hatalı bir yaklaşım olduğu açıktır. Yurttaşların, herhangi bir erişim kısıtı olmaksızın ulaşabildiği ve kendini yeniden üretebildiği kamusal alanların inşa edilmesi ve korunması için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

Her şeye hayır dediler

Millet Bahçeleri’ne muhalefet etmek için hazırlanan bildiride kullanılan dilin anlaşılmazlığı ve son cümlenin bir önceki cümleyi yalanlayan hali ise tepki çekti. Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Ne bildiri! Dağınık ve ille de muhalefet edebilme inadı ile yazıldığı için neye, niçin karşı çıkıldığını ifadeden ve ne istediğini açıkça söyleyebilmekten âciz; karmakarışık bir Türkçe ve üslûp ile kaleme alınmış, en kısa cümlesi beş satır olan muammadan da beter bir metin!" diye yorumladı.

Halkın hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata güzelleştirmek ve pekiştirmek için yapılan projelerine, sırf iktidar karşıtlığı üzerinden muhalefet eden TMMOB, sadece Millet Bahçeleri’ne değil, geçmişte de prestij projeleri başta olmak üzere her yapılana neredeyse ‘hayır’ dedi.

150 proje için dava açtılar

Mimarlar Odası geçmişte hiç de görevi olmamasına rağmen Külliye inşaatına, İstanbul’a yapılacak 3. Köprü’ye, dünyanın en büyük havaalanı olacak olan İstanbul Havalimanı’na kadar her şeye muhalefet etti. Projelerin iptali için yargıya başvurdu. Mimarlar Odası yaklaşık 150 önemli projeyi yargıya taşıdı. Bunlardan bazıları şöyle: Kanaİstanbul, Boğaz köprüleri, barajlar, dünyanın en büyük havalimanı, hızlı tren, hastaneler, Ankara’nın logosu, Tramvay yolları, cami, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara’da yapılan tüm parklar, yat limanları, havalimanlar, tren garları, kamu binaları, şehirler arası yollar, özelleştirmeler, Cumhurbaşkanı’nın verdiği iftar yemeği, kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin çevre düzenleme planları vb.

AKM’ye de ‘algı’ dediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi projesini tanıtması sonrasında da TMMOB, “Algı yönetimiyle kültür mirasının yıkımı meşrulaştırılmaya çalışılıyor” açıklaması yaptı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk ise 2014 yılında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı için “İnsanlık ayıbı bir proje” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Gaziantep’te yaptığı ve youtube’ye de düşen konuşması aslında işin özeti gibiydi. Candan, Külliye inşaatı öncesinde yaptıkları muhalefette asıl dertlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmadığını asıl dertlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğunu itiraf etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:04
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)
  5. Murat Bardakçı
  6. millet bahçeleri

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