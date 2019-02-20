Mimarlar İstinye’de buluşacak

İstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ‘’Mimarlarla Buluşmalar’’ seminerlerinde; öğrencileriyle, Türkiye’nin önde gelen mimarlarını bir araya getiriyor. 28 Şubat’ta başlayacak olan 14 haftalık programa katılan öğrenciler; aktif çalışan mimarların çalışma yöntemlerini, tecrübelerini ve alana dair düşüncelerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Mimarların çalışma yöntemlerini ve proje esnasında işledikleri süreçleri öğrenen öğrencilerin mesleki vizyonlarının genişleyeceğini belirten Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Kaya, geçen de sene benzer bir program uyguladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Kaya, seminerlerin ücretsiz bir şekilde dışarıdan katılıma da açık olduğunu dile getirdi.