Mimarlar imar barışı mesaisinde

Başvuru sayısı 4 milyona yaklaşan İmar Barışı için geri sayım devam ederken, başvuruda bulunanların yüzde 97’si mevcut yapıları için yeni proje çizimi yaptırıyor. Mimarların mesaisine yansıyan hizmetlere en yüksek talep İstanbul, İzmir ve Bursa’dan geliyor.

Hizmet alanında tanınan online platformu Armut.com’un verilerine göre talepte bulunanların yüzde 97’si mevcut yapılarının projelerinin tekrar çizilmesi için başvururken, yüzde 1’i imar barışı sürecini baştan sonra yönetecek bir danışman arıyor. İmar Barışı ile ilgili olan taleplerin fiyat teklifleri küçük danışmanlık projeleri için 414 liradan başlarken, orta ölçekli bir ev projesi için 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Talebin yüzde 44’ünü oluşturan İstanbul’da Maltepe, Çekmeköy, Ümraniye, Avcılar ve Eyüp ilçeleri öne çıkarken; İzmir’de Buca ve Bornova; Bursa’da ise Osmangazi öne çıkıyor. 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek İmar Barışı, yasal düzenlemeyle imara aykırı veya mülkiyet sorunu çözülememiş olan, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınmasını hedefliyor.