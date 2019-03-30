0553 313 94 23

‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ sergisi

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ konulu sergi açıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:23
‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ sergisi

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ konulu sergi açıldı.


Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Ahmet Tümer, Muhammed Kürşat Leba ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Salih Şahin’in hazırladığı "Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ konulu sergi okulun koridorlarında açıldı.


Açılışa Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Milli i Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Altuğ, Adıyaman İHH Başkanı Mahmut İzci, okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.


Öğrenciler misafirleri bağlama ile türküyle karşıladı. Akabinde öğrencilerin Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar ile tasarım ve el becerileri, resimler sergiye katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.


Müzik Öğretmeni Eda Çekim’in TİMSS sınavına hazırlanan öğrenciler ile vatan aşkı ve görev şuurunu kazandırdığı ‘Memleketim’ şarkısı sergiye renk kattı.Yapılan ikramın ardından sergi öğrencilerin ziyaretiyle devam etti.


İki günaçık olan sergiye katılanlara ve öğrencilere Okul Müdürü Nevzat Yiğit, teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:23
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi play-off
    1. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    2. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    3. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    4. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    5. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    6. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    7. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    8. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    9. İspanyol aşırı sağına karşı..
    10. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    11. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    12. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    13. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    14. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    15. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    16. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    17. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    18. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    19. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    20. Basketbolda maçın ardından
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'