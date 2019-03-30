‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ sergisi

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ konulu sergi açıldı.

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Ahmet Tümer, Muhammed Kürşat Leba ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Salih Şahin’in hazırladığı "Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ konulu sergi okulun koridorlarında açıldı.

Açılışa Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Milli i Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Altuğ, Adıyaman İHH Başkanı Mahmut İzci, okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Öğrenciler misafirleri bağlama ile türküyle karşıladı. Akabinde öğrencilerin Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar ile tasarım ve el becerileri, resimler sergiye katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Müzik Öğretmeni Eda Çekim’in TİMSS sınavına hazırlanan öğrenciler ile vatan aşkı ve görev şuurunu kazandırdığı ‘Memleketim’ şarkısı sergiye renk kattı.Yapılan ikramın ardından sergi öğrencilerin ziyaretiyle devam etti.

İki günaçık olan sergiye katılanlara ve öğrencilere Okul Müdürü Nevzat Yiğit, teşekkür etti.