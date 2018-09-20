Mimar Sinan'ın vasiyeti unutulmadı!

Gürsoy Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye'deki türbesinde imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okudu.

İstanbul Müftüsü Yılmaz da yaptırdığı duanın ardından Mimar Sinan'ın İstanbul'a bütün dünyanın kıskanacağı bir cami inşa etmekle kalmayıp insan düşüncesinin erişilmesi güç sınırlarından birini tespit ettiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın şehre ruh üflediğini, taşa şekil ve kıvam, ülkeye insaniyet duygusu verdiğini dile getiren Yılmaz, "Ruhun şad olsun, makamın cennet olsun, emanetlerine sahip çıkmak milletimize ve nesillerimize nasip olsun." dedi.

Etkinlikte daha sonra protokol üyeleri, kurulan stantta yer alan kazanlardan vatandaşlara aşure dağıttı.

Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Grup olarak 2008 yılında Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunu yaparken amel defterleri arasında Mimar Sinan'ın kaybolmuş bir vakfiyesini bulduklarını söyledi.

Bu vakfiyede Mimar Sinan'ın "Her muharremin 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusun. Türbemin başında dua etsinler. Onlara şu kadar hediye verilsin. Ayrıca etrafta oturan fakir ve fukaraya, yemek ile aşure dağıtılsın." diye bir talebi olduğunu anlatan Gürsoy, "Yaklaşık 8 senedir Mimar Sinan'ın vakfiyesinin bir şartını yerine getiriyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Yaklaşık 5 bin kişiye bu vakfiyenin gereği her muharremin onunda aşure dağıtıyoruz." diye konuştu.

Gürsoy, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mermere yazılı kitabesinde yer alan, "Bu topraklara nakşettiğin sebillerden akan su gibi aziz ol. Yüce Allah'ın rahmeti ve muhabbeti üzerine olsun." sözlerinin Mimar Sinan ile ilgili yapılmış en güzel dua olduğunu ifade etti.

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy da vakıf olarak bu geleneği sürdüreceklerini belirterek, "Unutulmuş olan vakfiyeyi, kendi vakfiyemizle birleştireceğiz. İlelebet bu gelenek sürmeye devam edecek." dedi.