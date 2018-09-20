0553 313 94 23

Mimar Sinan'ın vasiyeti unutulmadı!

Mimar Sinan'ın her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak fakir fukaraya dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda pişirilen aşure, Mimar Sinan'ın türbesinin yanında dağıtıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 16:24
Mimar Sinan'ın vasiyeti unutulmadı!

Gürsoy Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye'deki türbesinde imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okudu.

İstanbul Müftüsü Yılmaz da yaptırdığı duanın ardından Mimar Sinan'ın İstanbul'a bütün dünyanın kıskanacağı bir cami inşa etmekle kalmayıp insan düşüncesinin erişilmesi güç sınırlarından birini tespit ettiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın şehre ruh üflediğini, taşa şekil ve kıvam, ülkeye insaniyet duygusu verdiğini dile getiren Yılmaz, "Ruhun şad olsun, makamın cennet olsun, emanetlerine sahip çıkmak milletimize ve nesillerimize nasip olsun." dedi.

Etkinlikte daha sonra protokol üyeleri, kurulan stantta yer alan kazanlardan vatandaşlara aşure dağıttı.

Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy, Gürsoy Grup olarak 2008 yılında Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunu yaparken amel defterleri arasında Mimar Sinan'ın kaybolmuş bir vakfiyesini bulduklarını söyledi.

Bu vakfiyede Mimar Sinan'ın "Her muharremin 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusun. Türbemin başında dua etsinler. Onlara şu kadar hediye verilsin. Ayrıca etrafta oturan fakir ve fukaraya, yemek ile aşure dağıtılsın." diye bir talebi olduğunu anlatan Gürsoy, "Yaklaşık 8 senedir Mimar Sinan'ın vakfiyesinin bir şartını yerine getiriyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Yaklaşık 5 bin kişiye bu vakfiyenin gereği her muharremin onunda aşure dağıtıyoruz." diye konuştu.

Gürsoy, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mermere yazılı kitabesinde yer alan, "Bu topraklara nakşettiğin sebillerden akan su gibi aziz ol. Yüce Allah'ın rahmeti ve muhabbeti üzerine olsun." sözlerinin Mimar Sinan ile ilgili yapılmış en güzel dua olduğunu ifade etti.

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy da vakıf olarak bu geleneği sürdüreceklerini belirterek, "Unutulmuş olan vakfiyeyi, kendi vakfiyemizle birleştireceğiz. İlelebet bu gelenek sürmeye devam edecek." dedi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 16:24
  1. İstanbul
  2. Mimar Sinan Camisi
  3. Mimar Sinan
  4. aşure vasiyeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaman'dan bir altın madalya daha!
    1. Yaman'dan bir altın madalya daha!
    2. İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın!
    3. Feci ölüm! Hurdaların altında kalarak..
    4. Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasında..
    5. Mardin merkezli 4 ilde FETÖ..
    6. Avrupa Birliği'nin Türkiye şaşkınlığı:..
    7. Rekabet Kurulu'ndan Google'a 93 milyon..
    8. Sakınç: Marmara’da 7,2 ile 7,4..
    9. Trafikte etrafa pompalı tüfekle ateş..
    10. Aşırı sağcı liderden 'akıl sağlığı..
    11. Dünyada evliliğin batıl inançları bir..
    12. 'Hazreti Ali'nin torunuyum' diyerek..
    13. Gencebay hastaneye kaldırıldı!
    14. Ulu orta tartışmayın
    15. PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a..
    16. Polisin uyarısıyla 90 bin lira..
    17. Gizli belge deşifre oldu: Filistin'e..
    18. Mardin merkezli FETÖ operasyonu! 5..
    19. Veli kavgasını ayırayım derken..
    20. PFDK'dan F.Bahçe ve Trabzonspor'a flaş..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü