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Mimar Sinan Meslekî Lisesi ve ÜÇGE’den anlamlı iş birliği

Bursa Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, okula ekipman desteği sağlayan ÜÇGE yetkililerini ağırladı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
Mimar Sinan Meslekî Lisesi ve ÜÇGE’den anlamlı iş birliği

Bursa Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, okula ekipman desteği sağlayan ÜÇGE yetkililerini ağırladı.


Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu’nun Elektrik-Elektronik Bölümü’ne ait derslik ve atölyelerinde ihtiyaç duyulan raf, masa, dolap gibi ekipmanların malzeme temininde ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. tarafından destek verildi. Bu anlamlı iş birliği sonrası ÜÇGE ekibini okulda ağırlayan okul idaresi ve bölüm öğretmenleri derslik ve atölyelerde kullanılan malzemelerin nasıl değerlendirildiği hakkında bilgi verdiler. Okul Müdürü Muzaffer Yılmaz, okul ve sanayi işbirliğile eğitime sağlanan katkının öneminin altını çizerek ÜÇGE âilesine duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.


ÜÇGE Üretim Mühendisi Selçuk Korkmaztürk de, yapılan çalışmaların tasarım ve teknoloji üreten bu değerli bölüme katkı sağladığını görmekten gurur duyduklarını ifade ederek, “Bir dönem öğretmenlik de yaptığım Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde böyle anlamlı bir çalışmada yeniden bulunduğum için çok mutluyum. ÜÇGE olarak okullarla sürekli işbirliği halindeyiz ve eğitim için elimizden gelen tüm desteğe her zaman hazırız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
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