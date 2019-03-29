Mimar Sinan Genim fotoğraf arşivini bağışladı

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Genim, 1965 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada çektiği 20 binden fazla fotoğraftan oluşan arşivini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı'na bağışladı.

Genim'in İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgeleriyle farklı ülkelerde çektiği arkeolojik alan, müze, anıtsal yapı ve sivil mimarlık örneklerine ait negatif ve diapozitifleri içeren fotoğraflardan oluşan arşivini bağışlaması dolayısıyla İBB Atatürk Kitaplığı'nın konferans salonunda basın toplantısı düzenlendi.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, toplantıda yaptığı konuşmada, bilginin paylaşıldıkça arttığını, arşivler için de aynı durumun geçerli olduğunu ifade etti.

İnsanlara yaşarken de sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Baraçlı, "Fotoğraf arşivi kendisi için çok değerli ama değerli bir şeyi verebilmek de çok önemli. Verdiğinizde bereketi de artıyor. Allah bereketini arttırsın." şeklinde konuştu.

İBB'nin ilme saygı çerçevesinde kütüphaneleri zenginleştirmek için çeşitli arşivleri satın almaya devam ettiğini anımsatan Baraçlı, geçmişteki bilgi birikimlerinin geleceğe taşınması amacıyla büyük projelere imza attıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathanesi" projesinin önemine dikkati çeken Baraçlı, "Şehir içerisinde bunlardan çok daha fazla yapmamız gerekiyor. Öğrencilerin 24 saat gelip çalıştığı, güven içerisinde araştırmasını yapabildiği, okuyabildiği böyle yerlere ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte 31 Mart'tan sonra da bu tarz çalışmalarımıza arttırarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphanelerin 24 saat açık kalmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Baraçlı, "Yeni bir genelge geldi. Artık belediyeler de 24 saat çalışacak. Bununla ilgili de hazırlık yapıyoruz. 24 saat aktif hizmet verebilecek bir yapı içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.





- "Elim ayağım tutarken yazılı olmayanları açıklayayım istedim"

Arşivini bağışlayan Sinan Genim, satın alınarak hizmete açılan Yüksek Mimar Hüsrev Tayla Arşivi'nin tasnif çalışmaları ve sayısallaştırılmasının tamamlanması dolayısıyla 14 Mart'ta düzenlenen programda bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Bu programın hemen ardından kendisi için çok değerli olan arşivini bağışlamaya karar verdiğini anlatan Genim, "Ben yaşarken hiç olmazsa fotoğrafların nerelere ait olduğunu tarif edeyim diye o gün aklıma geldi. Elim ayağım tutarken yazılı olmayanları açıklayayım istedim." diye konuştu.

Genim, arşivinde yer alan fotoğrafların yüzde 95'ini kendisinin çektiğini ve bazılarını üniversitelerde verdiği sanat tarihi ve mimarlık tarihi gibi dersleri anlatırken kullandığını belirterek, "Benim fotoğraf koleksiyonum gayet tasnifli. Neyin ne olduğu ebatlarıyla arşivimde var. Haritaların da hepsi taranmış ve arşivimde var. Yaklaşık 2002'den sonra çektiklerimin hepsi dijital albümler. Onları çok kolay tasnifledim. Diaların bazılarının üzerinde de tarihler var." ifadelerini kullandı.

Arşivinden seçtiği fotoğraflardan oluşan sunum eşliğinde, fotoğraflarına ilişkin bilgi veren Genim, şunları kaydetti:

"Bu ülke beni ilkokulda, ortaokulda ve üniversitede herhangi bir ücret almaksızın bedava okuttu. Geriye dönük ben bir tek askerlik görevimi yaptım. Ondan sonra da vergimi ödüyorum. Bu bir ülkeye karşı, o ülkenin bana verdiklerine karşı yetersiz bir geri dönüştür. Elimizdeki her türlü bilgi ve düşünceyi gelecek nesillere aktarmanın, her zaman bu ülkeye karşı en büyük borcum olduğunu düşünürdüm. Bu da bunun çok ufak bir parçası. Bunun neticesi, dijital arşivimin ve elimdeki harita gibi diğer belgelerin de kamuya intikalini sağlamak olacaktır."

Konuşmaların ardından Genim’e teşekkür belgesi, hediye kitap ve çiçek takdim edildi.

Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp Karahan, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, fotoğraf tarihçisi Engin Özendes, kütüphane görevlileri ve kitapseverler katıldı.





- Sinan Genim kimdir?

Akademik çalışmalarının yanı sıra mimari projeleriyle de tanınan 1945 doğumlu Sinan Genim, 1988-1992 yılları arasında İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği yaptı.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği kurucuları arasında yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Beşiktaş Belediyesi meclis başkanlığı görevinde bulunan Genim, düzenlediği on iki sergi ve yer aldığı restorasyon projelerinin yanı sıra çeşitli ödüllere de layık görüldü.

Kitap, dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlanan Genim'in "Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları", "Karsan Otomotiv Fabrikası", "Pera Müzesi", "Mimarlık Atölyesi" ve "Panorama İstanbul" gibi çalışmaları bulunuyor.