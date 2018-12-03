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Mimar Savatlı’nın son projesiWallpaper dergisinde yer aldı

Mimar ve sanatçı Sami Savatlı, son projesiyle İngiliz Wallpaper dergisinde yer aldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:07
Mimar Savatlı’nın son projesiWallpaper dergisinde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Mimar ve sanatçı Sami Savatlı’nın son projesi Mitte Karaköy ile uluslararası prestije sahip tasarım yayınlarından Wallpaper dergisinde yer aldığı bildirildi.

Wallpaper Dergisi editörlerinden Daven Wu’nun kaleme aldığı makalede Savatlı’dan övgüyle bahsedilirken, tarihi mekanları tasarlamaktaki zorlukları Savatlı’nın avantaja çevirmesinden bahsediliyor.

Fransız “artdeko” sanat akımı ve Keith Haring tarzının birleşimi olarak tanımlanan Mitte, Karaköy’de eski bir tiyatro binasından restorana dönüştürülerek hayata geçirilmiş.

Gelenekseli ve moderni harmanlayan tasarım ve sanat anlayışı ile kültürler arası diyaloğu temel alan Savatlı, tarihi mekanların dönüştürülerek günümüz kullanımına açıldığı projelere özellikle Beyoğlu ve Karaköy gibi bölgelerde çokça ihtiyaç olduğunu ve uluslararası arenada da bu projelerin ön plana çıkmasını sağlayarak hem turizme hem de Türkiye’deki tasarım algısına katkı sağlanabileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:07
  1. sami savatlı

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