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Mimar Savatlı'nın son dönem çalışmaları Maçka'daki galerisinde sergileniyor

Doğu ile Batı'yı ve klasik ile moderni harmanlayan tarzıyla dikkati çeken Sami Savatlı'nın son dönemdeki çalışmaları İstanbul Maçka'daki galerisinde görücüye çıktı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Mimar Savatlı'nın son dönem çalışmaları Maçka'daki galerisinde sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Mimar Sami Savatlı'nın son dönem çalışmaları, Maçka'daki galerisinde sergileniyor.

Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, Doğu ile Batı'yı ve klasik ile moderni harmanlayan tarzıyla dikkati çeken Sami Savatlı, hat sanatından ilhamla hayata geçirdiği resimlerinin ardından şimdi de Japon kaligrafisinden esinlendiği yeni çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Maçka'da bulunan sanat galerisinde görücüye çıkan son dönem çalışmalarında, Japon kaligrafisi Shodo'dan izler taşıyan sanatçı, kanji ve kana harflerinden referansla soyut desenler oluşturuyor.

Yazının estetik değeri üzerine yaptığı uzun soluklu çalışmalar sonucu birleştirici ve yeni bir dil geliştiren Savatlı, yazının sanattaki popüler yerini korumasından yola çıkarak geleneksel ve deneyseli birleştiren kalıcı ve yeni bir üslup sunuyor.

Savatlı, "günümüz ve geleneksel" arasındaki duygusal ve zamansal çok katmanlılığı fiziksel dünyaya çıkaran işlerinde, aşinalık ve yabancılık duygusunu eş zamanlı olarak ortaya koyarken, aynı zamanda bu düaliteden de besleniyor.

2009 yılından bu yana İstanbul Maçka'da kendi tasarım ofisi Savatlı Architects'te iç mimari ve tasarım işlerini de yürüten uluslararası EDIDA tasarım ödülüne sahip olan Savatlı, başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat projelerine imza atmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
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