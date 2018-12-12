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Mimar Sami Savatlı imzalı Emirgan Sütiş Bahreyn şubesi kapılarını açtı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:26
Mimar Sami Savatlı imzalı Emirgan Sütiş Bahreyn şubesi kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Mimar Sami Savatlı'nın Emirgan Sütiş markasının Orta Doğu pazarı için hazırladığı ilk konsept restoran, Bahreyn'in yeni cazibe merkezi The Avenues Mall'da kapılarını açtı.

Mimar Sami Savatlı imzalı Emirgan Sütiş'in yeni konsepti, Bahreyn'de dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan The Avenues Mall'da hayata geçti.

Lezzetiyle olduğu kadar tarzıyla da dünyanın kabul gördüğü bir marka olmaya hazır bulunan Emirgan Sütiş'in Bahreyn şubesi, 600 metrekarelik, yüksek tavanlı ve körfez manzaralı mimarisiyle öne çıkıyor.

Mozaik sütunlar ve kemer formunda geçişlerle geleneksel bir aşinalık hissiyatı veren mekan, cami avizelerini anımsatan, ancak minimal olarak tasarlanmış aydınlatmalarla donatıldı. Avizelerin ve mekandaki aydınlatmaların tasarım ve üretimi, tamamı el işçiliği ile Türkiye'de üretildi ve tasarımı Sami Savatlı tarafından hayata geçirildi.

Vizyonu ile misafirlerine üstün hizmet sunan Emirgan Sütiş'in temelleri 1953 yılına dayanıyor. Türkiye'de 65 yıldır hizmet veren Emirgan Sütiş, yurt dışında da faaliyet gösteriyor.

Sütlü tatlı deyince akla gelen markalardan olan Sütiş, Türkiye'nin öz lezzetlerini gelecek nesillere taşıma misyonu ile şubeleşmeye devam ediyor. Geleneksel çizgileri modern yaklaşımlarla harmanlayan, tasarımı sanatla buluşturan ve kültürler arası diyaloğu işlerinde temel alan Sami Savatlı, Bahreyn şubesi ile Emirgan Sütiş'e yeni bir soluk getiriyor.

Emirgan Sütiş, için yeni yarattığı konseptle markayı dünyaya taşıyan Sami Savatlı, Orta Doğu pazarında yeni projelerle Türk tasarımının modern yüzü olmaya devam ediyor.




Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:26
  1. Emirgan Sutiş
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