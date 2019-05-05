Mim Kemal Öke Eskişehir’de ağırlandı Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu, siyaset bilimi profesörü ve yazar Prof.

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu, siyaset bilimi profesörü ve yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke’yi ağırladı.

Kurşunlu Külliyesinde düzenlenen programda ilahiler söylendi. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, buradaki konuşmasında semanın önemini anlattı. Ardından Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği İlahi Korosu; ney sanatçısı Nazan Naz eşliğinde Mevlana ve Yunus Emre ilahilerini koro halinde söylerken katılımcılardan da tam not aldı. Son olarak sahneye çıkan semazen ise izleyenleri adeta mest etti.

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