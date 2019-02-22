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Milyonluk takımları deviren Bağcılar’ın engelsiz dev adamları

Türkiye’nin önde gelen ve milyonlarca liralık bütçeleri bulunan takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe’yi 13’er farkla yenen Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:22
Milyonluk takımları deviren Bağcılar’ın engelsiz dev adamları

Türkiye’nin önde gelen ve milyonlarca liralık bütçeleri bulunan takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe’yi 13’er farkla yenen Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Kendisi de engelli olan takım antrenörü Emrah Elban, başarılarının sırrını “Engelli antrenör olduğum için engelli sporcularla rahat empati kurabiliyorum. Onlar da normal antrenöre anlatamadıklarını bana anlatıyorlar ve sıkıntıları kolayca çözüyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz, başarı peşinden geliyor” olarak açıkladı.



Üç senedir Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yükselişini sürdürüyor. Lige yenilgilerle başlayan Bağcılarlı sporcular, 9. haftada 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü’yle oynadığı maçı 84-71 kazanarak büyük moral topladı. Kendini toparlayan ve üst sıralara doğru çıkan mavi beyazlı takım, 15. haftada ise Galatasaray’ı 82-69 yendi. Türkiye’nin önde gelen iki takımını 13’er farkla yenerek spor camiasında adından söz ettiren Bağcılar Belediyesi sporcuları, bu galibiyetlerle ligde 6. sıraya yükseldi.



“Karşınızda büyük bir takım var skora aldanmayın, kendinizi bırakmayın”


Milyonlarca lira bütçesi bulunan iki dev takımı hezimete uğratan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Emrah Elban, kendisi ve takımı hakkında şunları söyledi: “Doğuştan ortopedik engelliyim. Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Evliyim üç çocuğum var. Şu anda özel bir şirkette muhasebe şef yardımcısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da kurucularından olduğum bu takımda bir süre basket oynadım. 4 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Bugüne kadar sporcu arkadaşlarımızla bütün üzüntü ve sevinçlere tanıklık ettim. 3 senedir Süper Lig’deyiz. İlk sene tecrübesizdik. İkinci sene de ligi 7. sırada tamamladık. Bu sene saha değişikliği ve yeni transferlerin uyumu nedeniyle lige mağlubiyetlerle başladık. Bu mağlubiyetleri kapatabilmek için bir patlama yapmamız gerekiyordu. Bu Fenerbahçe maçında oldu. Çok iyi çalıştık. Sporcularımız iyi konsantre oldular. Biz bu maça istekli başladık ve basketbol camiasında ses getirecek galibiyeti elde ettik. Fenerbahçe kadrosu ve bütçesi itibariyle çok büyük bir takım. Milli takımın ilk beşini içerisinde barındıran bir takım. 15. haftada ise Galatasaray’la karşılaştık. Fenerbahçe’yi yenen Galatasaray’ı neden yenemesin dedik ve o bilinçle maça çıktık. Arkadaşlara ‘Karşınızda büyük bir takım var skora aldanmayın, kendinizi bırakmayın’ dedim. Bu özveriyle soyunma odasından çıktık. 13 fark da onlara atarak hedefimize doğru yürüyoruz. Şu anda 15. haftayız ve ilk 6’ya girdik” dedi.



“Engelli antrenör olduğum için engelli sporcularla rahat empati kurabiliyorum”


Sporcularla ağabey, kardeş, baba-oğul olduklarını söyleyen Elban, başarılarının sırrını ise şu şekilde açıkladı: “Engelli antrenör olduğum için engelli sporcularla rahat empati kurabiliyorum. Onlar da normal antrenöre anlatamadıklarını bana anlatıyorlar ve sıkıntıları kolayca çözüyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz, başarı peşinden geliyor. Bizim en güzel özelliğimiz bir aile olmak. Aramızda benden büyük de küçük de var ama birbirimize saygımızı kaybetmiyoruz. Sporda aile olmak çok önemli. Bizi bir aile yapan ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya da çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:22
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