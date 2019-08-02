0553 313 94 23

"Milyonluk hırsızlıktan" önce de para çalmış

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalan ve ekiplerce yakalanmasının ardından tutuklanan güvenlik şefinin, daha önce de bankamatiklere eksik para yatırtarak 400 bin lira çaldığı ortaya çıktı- Bankamatiğe şefinin talimatıyla eksik para yatırdığı iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı

02 Ağustos 2019 Cuma 10:35
"Milyonluk hırsızlıktan" önce de para çalmış

ADANA (AA) - Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalan ve ekiplerce yakalanan güvenlik şefinin, daha önce de bankamatiklere eksik para yatırtarak 400 bin lira çaldığı belirlendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Dövizlerin çalınmasının ardından özel ekip tarafından yakalanan ve hakimlikçe tutuklanan güvenlik şefi Burak E'nin, sorumlu olduğu güvenlik görevlisi Cengiz K'ye 4 bankamatiğe eksik para yatırması talimatını verdiği tespit edildi.

Talimat doğrultusunda bankamatiğe eksik para yatıran Cengiz K'nin, Burak E'ye yaklaşık 400 bin lira verdiği belirlendi.

Bankamatiğe yatırılan parada eksiklik fark edilmesi üzerine inceleme için gönderilen müfettişlerin kendisini yakalayacağını düşünen Burak E'nin, çaldığı paranın yerine koymak üzere yakınlarından 400 bin lira istediği, bulamayınca da hırsızlık planını yaptığı öğrenildi.

Parayı 28 Haziran Cuma günü mesai bitiminde çalmayı ve hafta sonu fark edilmeden yurt dışına kaçmayı planlayan Burak E'nin, müfettişlerin incelemelerinde sona yaklaşmaları ve 25 Haziran Salı günü yüklü miktarda para girişi olması nedeniyle erken harekete geçtiği belirlendi.

Ekipler, Burak E'nin 400 bin lira çalmasına yardım ettiği iddiasıyla güvenlik görevlisi Cengiz K'yi de gözaltına aldı.

Talimat doğrultusunda bankamatiğe 400 bin lira eksik para yatırdığını ve tamamını şefi Burak E'ye verdiğini iddia eden Cengiz K. tutuklandı.

Polis, hırsızlığın ardından Burak E'nin kaçmasına yardım ettikleri ve paranın büyük kısmını aldıkları öne sürülen Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, otomobil PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 15 şüpheliden Burak E, Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G, Sercan B, Jale E. ve Serdal K. tutuklanmış, Engin K, Tuncay B, Abdulsamet B, Gökhan B, Berkay E, Tolga Y, Hasan Y. ve Ayhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:35
  1. 4 milyon 795 bin avro
  2. Adana
  3. HIRSIZLIK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başvurular resmen başladı! Son tarih 31 Aralık
    1. Başvurular resmen başladı! Son tarih..
    2. Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul..
    3. "Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım..
    4. Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar
    5. Türk ambalaj devi ABD ve Kanada..
    6. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    7. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    8. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    9. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    10. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    11. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    12. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    13. Özel sporcudan altın madalya
    14. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    15. Güney Koreli endüstri devinden..
    16. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    17. Yemen’de füze ve intihar..
    18. Avrupa borsaları
    19. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    20. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    21. Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
    22. AYM gerekçeli kararda kıvırdı
    23. Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu..
    24. Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya..
    25. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları,..
    26. Emet’te Emniyet Müdürlüğü personeline..
    27. "Muhtarlar yerel yönetimlerin sac..
    28. THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme..
    29. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    30. Hububatta dane kaybının önlenmesi için..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı