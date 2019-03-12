Milyonların beklediği gün geldi! Bugün başlıyor

Gebze-Halkalı demir yolu hattı bugün hizmete açlıyor. Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattı açılmış olacak. İstanbulluları ciddi anlamda rahatlatacak bu ulaşım ağı ile, Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey durağı inşa edildi. Bunlardan 7'si (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma durağı. Diğer 31 durak ise banliyö durağı olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet verecek.

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hatta Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Proje kapsamında, Ankara'dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul'a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek. Yeşilköy ve Göztepe durakları proje kapsamında tamir edildi. Yapılacak çalışma kapsamında Göztepe durağı önce çelik taşıyıcı üzerinde askıya aldı, altında hat yapıları inşa edildi sonra tarihi durak yerinde korunarak tamir edildi. Yeni duraklar mevcutlara yakın bölgelerde yeniden inşa edildi. Banliyö güzergahında yer alan 14 tarihi durak ve tüm tarihi yapılar korunmuş oldu. Hatta banliyö trenleri ile hızlı trenler aynı anda tecrübe çalışması yaparak birbirlerine uyumları sağlanıyor.