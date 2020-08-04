Milyonları ilgilendiriyor! Ev kiralarına yapılacak zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev kiralarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 11.76 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.51 rakamı ortaya çıktı. Temmuz ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı da belli oldu.

Yüzde 11.51 yapılacak

Kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.51 oldu. Kiraya göre artış oranları örnek olarak şöyle:

Eski kira: 1000 lira - Yeni kira: 1115 lira

Eski kira: 1100 lira - Yeni kira: 1226 lira

Eski kira: 1200 lira - Yeni kira: 1338 lira

Eski kira: 1300 lira - Yeni kira: 1449 lira

Eski kira: 1400 lira - Yeni kira: 1561 lira

Eski kira: 1500 lira - Yeni kira: 1672 lira

Eski kira: 1600 lira - Yeni kira: 1784 lira

Eski kira: 1700 lira - Yeni kira: 1895 lira

Eski kira: 1800 lira - Yeni kira: 2007 lira

Eski kira: 1900 lira - Yeni kira: 2118 lira

Eski kira: 2000 lira - Yeni kira: 2230 lira

Eski kira: 2250 lira - Yeni kira: 2508 lira

Eski kira: 2500 lira - Yeni kira: 2787 lira

Eski kira: 2750 lira - Yeni kira: 3066 lira