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Milyonları ilgilendiren tasarı Meclis'e sunuldu

Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

01 Mayıs 2018 Salı 15:07
Milyonları ilgilendiren tasarı Meclis'e sunuldu

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.

Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak düzenleniyor.

Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme de tasarıda yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:07
  1. tbmm
  2. TBMM Başkanlığı
  3. emekli ikramiye
  4. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

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