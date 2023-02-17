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Eğitim Milyonlarca üniversiteli dikkat! YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu
Eğitim

Milyonlarca üniversiteli dikkat! YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının bahar dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:34:00 -
Milyonlarca üniversiteli dikkat! YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 bahar dönemine dair açıklama yapıyor.

Erol Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'deki örgün öğrencilerin yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır. Bu öğrencilerimiz depremden en çok etkilenen kişiler arasındadır. Bu sayılara bakıldığında afetten etkilenen öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu görüyoruz.

Öğrenci ve personellerimiz arasında kayıplarımız bulunmaktadır. Çoğu kampüsümüzde yıkım meydana gelmedi. Hasar var ama çoğu bina kullanılabilir durumda.

Şartlar elverişli olması durumda hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirilecek.

BAHAR DÖNEMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

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