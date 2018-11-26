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MEB'ten önemli hamle! Tek platformda birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümünü tek platformda birleştirdi. Tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:27
MEB'ten önemli hamle! Tek platformda birleştirildi

Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak.

İlk adım atılmış oldu

Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek. Çalışma ile "2023 Eğitim Vizyonu"nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:27
  1. e-Okul sistemi
  2. Milli Eğitim Bakanlığı

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