MEB'ten önemli hamle! Tek platformda birleştirildi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümünü tek platformda birleştirdi. Tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.26 Kasım 2018 Pazartesi 09:27
Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak.
İlk adım atılmış oldu
Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek. Çalışma ile "2023 Eğitim Vizyonu"nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu.
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