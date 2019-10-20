0553 313 94 23

Memurların yeni fazla mesai ücreti ne kadar? 2020 yeni memur fazla mesai ücreti

2020 yılında, devlet memurlarının alacağı fazla mesai ücretleri belli oldu.

20 Ekim 2019 Pazar 12:20
Memurların yeni fazla mesai ücreti ne kadar? 2020 yeni memur fazla mesai ücreti

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira yerine 2,39 lira fazla mesai ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek saat başına 2,39 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Diğer personellerin fazla mesai ücretleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,26 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,90 lira ödemede bulunulacak.

Yurt içi gündelikler

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 67,4 liradan, 73,25 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 61,5 liradan 66,85 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunan memurlar için 56,10 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 42,15 lira ödenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:20
  1. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
  2. yeni fazla mesai ücreti
  3. fazla mesai ücreti memur
  4. Memurların yeni fazla mesai ücreti ne kadar?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    1. MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    2. "Trump, Erdoğan'ı örnek alıyor!"
    3. FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin..
    4. Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
    5. Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut..
    6. Teröristler roketle saldırdı!..
    7. Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre..
    8. Başakşehir'de uyuşturucu baskını!
    9. Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti
    10. Klasik Türk İslam sanat dalları..
    11. Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
    12. Meksika'da hükümet Culiacan kentine..
    13. Panik ataktan 20 günlük tedaviyle kurtul
    14. AK Partili vekil: Sayısız kupam var
    15. 'Güven Masası' uygulaması emniyetten..
    16. YPG/PKK tahrip ettiği hastaneye..
    17. Hakkari'de 1 asker şehit
    18. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    19. Açıköğretimde kayıt yenilemeye ek süre..
    20. Küresel piyasalarda 'helikopter para'..
    21. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    22. ABD’li diplomat açıkladı! İşte..
    23. Kanser hücrelerinin yeni silahı 'siyah..
    24. Milyonlarca memuru ilgilendiren haber!..
    25. Babacan ve Davutoğlu'nun alacağı oy..
    26. 'Türkiye subtropikal iklimden tropikal..
    27. Duamızı Kâbe’de edilen dualara say
    28. 'Afrika'daki dini kuruluşlar arasında..
    29. Zeytinyağının litresini 100liradan..
    30. Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi:..
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi