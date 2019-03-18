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Milyonlarca lira vurgun yapan e-ticaret dolandırıcıları yakalandı

Türkiye’de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışında vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
Milyonlarca lira vurgun yapan e-ticaret dolandırıcıları yakalandı

Türkiye’de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışında vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. E-ticaret dolandırıcılarının, kargo ile “kapıda ödeme” ya da “havale” yalanı ile sözde sipariş alıp tahsil ettikleri paralarla milyonlarca lira vurgun yaptıkları ortaya çıkarılırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı Türkiye’de yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.


- Sekiz dolandırıcı yakalandı


Yürütülen soruşturma kapsamında, URL adresi ile e-ticaret dolandırıcılığı yapan 12 ayrı siteyi tespit eden siber polisi, “kapıda ödeme” ya da “havale” yalanı ile sipariş alarak vatandaşlara sipariş edilen ürünün dışında alakasız mal satışı gerçekleştiren 8 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenleyen polis, Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.U., Y.Y., N.Y., F.K. ve F.Ç. adlı zanlıları gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, binlerce elektronik sigara, bu sigaralarla alakalı olduğu belirtilen aparat ve doküman ele geçirildi. Söz konusu sitelere erişim yasağı getirildi.


- Milyonlarca liralık vurgun


Yapılan incelemelerde ele geçirilen dijital verilerde, dolandırıcıların tutukları fiziki dokümanda vatandaşlara ait binlerce data ve sipariş bilgileri elde edilirken, bu datalarda dolandırıcıların milyonarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınıp sorgulanan 8 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.Y. ve F.Ç. adlı 5 kişi tutuklandı. N.Y., F.K. ve Y.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Henüz Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni vermiyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
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