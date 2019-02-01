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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Koca açıkladı

Kafe ve restorantlardaki sigara içilen alanlarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Biz uygulamada açık-kapalı alan tarifleriyle yol aldık. Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Televizyonlarda buzladığımız görüntüleri çocuklara göstermeyelim diyoruz ama restoranda, sokakta sergiliyoruz. Yurtdışında bu kadar açık alanda içilmiyor. Biz diyoruz ki açık alanlarda değil görünmeyen, izin verdiğimiz kapalı bölümlerde içilmesine izin verelim." dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 10:21
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaçların bulunamadığı yönündeki haberlerden sonra baktık ki geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında üreticiden depoya, yüzde 16 oranında depodan eczaneye ilaç sevkıyatında artış var. Yani ilaç fazlasıyla var, ancak elde tutuyorlar. Son bir haftada 12 ilde 23 depo denetledik. İlaç saklayan mutlaka ceza alacak” dedi. Hürriyet'e konuşan Koca, şu mesajları verdi:

Fiyatları düzenledik

“Fiyatlarında sorun olduğunu düşündüğümüz 41 ilaca (göz damlası, çocuk antibiyotikleri, sindirim sistemi ilaçları gibi) geçen cuma günü bir fiyat düzenlemesi yaptık. Bu düzenleme yıllık genel fiyat düzenlemesinden ayrı yapıldı. İlaçların bulunamadığı yönündeki haberlerden sonra baktık ki geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında üreticiden depoya, yüzde 16 oranında depodan eczaneye ilaç sevkıyatında artış var. Yani ilaç fazlasıyla var, ancak elde tutuyorlar. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden tedarik zincirini kontrol ediyoruz. Üreticiden depoya, depodan eczacıya her şeyi görüyoruz. Tüm ülkede 900 personel ile denetime çıktık. Son bir haftada 12 ilde 23 depo denetledik. İlaç saklayan mutlaka ceza alacak. Yaşadığımız bu süreç yerli üretime verdiğimiz önemin ne derece haklı olduğunun bir göstergesi. Yerli hammadde için de üretime yoğun destek vermemiz gerekiyor.

Yerli aşı ağustosta

İlk yerli aşımız (difteri-tetanos) ağustosta çıkıyor. İlaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde yüze yakın dışa bağımlıyız. Buna ‘dur’ demeliyiz. Geçen yıl ruhsat verilen kutu bazında ilaçların yüzde 82’si yerliydi. Bizim Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) gibi bir yapımız var. Burayı ilacın teknoloji transferi ve AR-GE’sini aktif destekleyen, fonlayan bir yapı olarak kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili bir bütçe oluşturduk. Örneğin bir üniversitenin aşı çalışması var. Alım garantisi vererek ortaklık yapısı bile oluşturabiliriz.

Yerli sma ilacı geliyor

SMA ilacı şu anda dünyada tek tedavi seçeneği. Üstelik piyasaya da yeni çıktı. Ama sanki yıllardır varmış da ödenmiyormuş gibi bir izlenim yaratıldı. Oysa Tip 2 ve 3 için klinik çalışmalar daha Nisan 2018’de sonuçlandı. Bundan sonraki süreçte ilaç sıkıntısı yaşamamak için biz de hızlı ruhsat verme yetkisini kullanmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Üç yerli firma ile görüştük, hazırlıklarını yapıyorlar. Bize başvuruda bulundukları an üretime başlamalarına izin vereceğiz. Sadece tedavi değil, koruyucu önlem olarak SMA’nın yerli tanı kitini geliştiriyoruz. Evlilik öncesi herkesi ücretsiz olarak tarayacağız. Artık SMA riskini doğumdan önce tespit edeceğiz.”

Sigara içenler kapalı alana

 “Türkiye’de tütünle mücadele sürecinde denetimler sıkı yapılırken kullanım oranı aşağı düştü, denetimler biraz gevşediğinde ise oran yine yüzde 32’lere çıktı” diyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

“Erkeklerde yüzde 41’den 44’e, kadınlarda yüzde 13’ten 19’lara yükseldi. Endüstri ‘Ben bu tüketimi nasıl arttırırım’ diye bakıyor. Sigara denetimleri artınca, nargile kültürü oluşturmaya çalışıyorlar. ‘Elektronik sigara zararsızdır’ diyorlar, oysa durum tam aksi. ‘Kadınlara özel’ diyerek sigara pazarlıyorlar. Gençler uzun süreli müşteri olma potansiyeli ile kadınlar ise anne olarak rol model olacağı düşüncesi ile tütün endüstrisinin hedefindeler. Endüstri ile mücadele etmezseniz sonuç alamazsınız. Bugüne kadar genellikle sigaranın zararlarından bahsettik. Bu önemli ama sigaranın tiksindirici algısını da mutlaka oluşturmamız gerekiyor.

Nargile de aynı

Biz uygulamada açık-kapalı alan tarifleriyle yol aldık. Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Televizyonlarda buzladığımız görüntüleri çocuklara göstermeyelim diyoruz ama restoranda, sokakta sergiliyoruz. Yurtdışında bu kadar açık alanda içilmiyor. Biz diyoruz ki açık alanlarda değil görünmeyen, izin verdiğimiz kapalı bölümlerde içilmesine izin verelim. Restoranlarda, kafelerde sigara içmeyen yüzde 70’i arka tarafta küçük bir yere alıyorsunuz, sigara içen yüzde 30’luk kesime en güzel yeri ayırıyorsunuz. Bundan sonra buralarda kapalı bölümler olacak. Bu da mekânın yüzde 30’unu geçmeyecek. Bir kapıdan direkt girilemeyecek, bir geçiş bölgesi olacak. Havalandırması çok güçlü olacak. Dumanı bölümden dışarı sızmayacak, ruhsatlandırması da özel olacak. Nargile için de aynı şey yapılacak. Açık alanda asla içilmeyecek. Denetim yapan kişileri açığa çıkaran WhatsApp grupları olduğunu duyuyoruz. Denetim ekipleri geldiğinde birbirlerini uyarıyorlar. Bunun için çapraz denetimleri sıklaştırıyoruz.”

Her gebeye bir ebe

BAKAN Koca, “Sezaryen oranı yüzde 53’lere çıktı” dedi ve şunları söyledi: “Özel sağlık kuruluşlarında yüzde 71’i buldu. Bazı özel hastanelerde normal doğum yaptırılmadığını biliyoruz. Sezaryen anne ve bebeğin sağlığının gerektirdiği durumlarda başvurulabilecek cerrahi bir işlem. Normal doğumun faydalarını, sezaryenin sıkıntılarını biliyoruz. Yeni dönemde normal doğumu teşvik etmek, sezaryenleri azaltmak üzere ebelik mesleğini gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz. Gebelik sürecinde ebeler aktif rol almalı. Her gebenin bir ebesi olsun istiyoruz. Ebe sayımız yeterli değil. Kontenjanı arttırmak için YÖK ile görüşüyoruz. Hatta ebe ve uzman ebe olmalı ki doğumlarımız hekimlerimiz ve ebelerimizin nezaretinde yapılsın.”

‘Bahar projesi’ başlıyor

Bağımlılıkta tedavi sonrası sosyal uyumu sağlamadığınızda başarı oranınız düşüyor ve tekrar tedaviye dönmeniz gerekiyor. Artık kişileri tedavi olur olmaz bırakmayacağız. 3 - 6 ay arasında değişen bir rehabilitasyon dönemi olmalı. Bu dönemde bağımlıların yer yer medikal tedavisi devam ederken birlikte yaşama, meslek edindirme gibi bir dönemi geçirmesini istiyoruz. Bunu ‘BAHAR’ projesi olarak adlandırdık. İlk örneğini İstanbul’da Erenköy’de 17 yataklı olarak planladık. Şimdi Tuzla’da 47 yataklı ikinci rehabilitasyon merkezini de açacağız. Üç ilde 40’ar yataklı üç hastane daha planlıyoruz.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:21
  1. İstanbul
  2. Fahrettin Koca
  3. sigara

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  • Adil OKÇU Adil OKÇU 21 dk önce
    3 y yasak yoksulluk yolsuzluk icin kurulan AKP yasaklar tam gaz yoksulluk artik onsanlari intihar ettiriyor yolsuzluk soylemege gerek yok !!!!
  • Beylerin derdi milleti gerdi. Beylerin derdi milleti gerdi. 22 dk önce
    Milletin derdi İŞSİZLİK, FAKİRLİK.
  • BozokBozok27 dk önce
    Millete yasak getirecegine .bagzi seyleriyice abartılıyor. Sigaranin urettimini yasakla gorelim. Artik millet ne yapacagini sasirmaya basladi. Bir seyi yasakladikca ona ragbet artiyor. Son zamanlarda mahkemeler bile sacma sapan kararlar veriyor gidisat kotu.
  • yazıYORUMyazıYORUM29 dk önce
    Devlet dairelerini hastane kapıların önlerine gidin bakın , ilk başta o kurumun çalışanıi memuru, doktoru, güvenliği kapının önünde siğara içiyor. Dumansız alan diye tabela asmışlar, herifler tabelanın altında bir ellerinde çay-kahve diğer ellerinde sigara ortalığın dumanını attırıyorlar. Sen ne kadar önlem alırsan al, en başta denetlemesi gerekenler yasağını deliyor!
  • ZEYNELZEYNEL40 dk önce
    YOLDA GİDERKEN MİLLETİN İÇTİĞİ SİGARA DUMANINI İÇİME ÇEKMEK MECBURİYETİNDEN KURTULURUM İNŞ.DUMANI İSTESEM KENDİMDE İÇERDİM AMA İÇMEDİĞİM HALDE MARUZ KALIYORUM BENİM HAVA ALMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLIYORLAR ENGEL OLUNURSA ÇOK MEMNUN OLURUM
  • sema sema 44 dk önce
    Geçen sene Kadıköy taraflarında Dr. randevum vardı. Trafik ara sokaklarda milim milim ilerlerken bütün Apartmanların bahçelerinin, yol kenarlarına kadar meyhaneye dönüşmüş olduğunu dehşetle gördüm. Heryer içki masalarıyla doluydu. Bu konu sigara kadar önemli değil olmalı.
  • Ali AYDIN Ali AYDIN 51 dk önce
    Bi çayımız bi sigaramiz vardi caya para yok cigara tutun sarip iciyoz biz ejder suyu icemiyoruz sayin bakan

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