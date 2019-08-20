Milyonlarca öğretmene müjdeli haber! Bin 171 lira ek ödeme

2017 yılında imzalanan ve 2018- 2019 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklar ile ilgili maddeler içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında belirlenen hazırlık ödeneği brüt 1.180 TL olarak belirlenmişti. Brüt tutardan Damga Vergisi kesildikten sonra kalan net tutar ise 1.171 TL olacak.

Kamu işçisine eğitim yardımı

Kamuda çalışan taşeron işçilere de çocukları için eğitim desteği yapılacak. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 TL alan taşeron işçilere, eylülde eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ilkokulda okuyan çocuk için 100 TL , ortaokullar için 110, lise için 120 TL, üniversite için 140 TL.