0553 313 94 23

Milyonlarca kişiye bu mesaj gönderildi! Tam 225 milyon cihaza gitti...

ABD Federal Acil Durum Ajansı, olası bir nükleer saldırıda kullanılacak ‘Alarm mesajı’ uyarı sistemini test etmek için milyonlarca vatandaşa mesaj gönderdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 06:36
Milyonlarca kişiye bu mesaj gönderildi! Tam 225 milyon cihaza gitti...

ABD Federal Acil Durum Ajansı (FEMA), Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında Kaliforniya yerel saati ile saat 11.18’de test amaçlı olarak 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza acil durum mesajı gönderdi. Olası bir nükleer saldırı ya da benzeri vakada kullanılmak üzere oluşturulan sistemin test mesajında, “Başkanlık Alarmı. Ulusal Kablosuz Acil Durum Alarm Sistemi, BU BİR TEST. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok” ifadeleri yer aldı. 

FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan mesajı ülke çapındaki baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı. Sistem ‘sessiz’ ya da ‘rahatsız etme’ moduna alınmış cihazları bile sesli ve görüntülü bir şekilde uyararak mesajını kullanıcına iletmeyi başardı. 

Sistemin sadece nükleer saldırı ve benzeri ulusal acil durumda kullanılacağı ve yüksek derecede başkanlık alarmı olduğu bilgisini veren FEMA testin amacının gerçek bir acil durumda her şeyin hazır olduğundan emin olmak olduğunu açıkladı. 

FEMA alarmın ülkede bulunan cep telefonlarının en az yüzde yetmiş beşine ulaşacağını ön görüyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 06:36
  1. ABD Federal Acil Durum Ajansı
  2. fma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten tefecilere büyük darbe… 2,5 milyon liraya el konuldu!
    1. Polisten tefecilere büyük darbe… 2,5..
    2. Milyonlarca kişiye bu mesaj..
    3. Korkunç rakamlar! 941 ölümün 564’üne..
    4. Facebook'la ilgili şoke eden gelişme!..
    5. Konsoloslukta sır oldu… Haber..
    6. Amerika'yı karıştıran olay... Ölü ve..
    7. Akıl almaz olay… Turist 40 bin..
    8. Ünlü oyuncuya büyük şok!
    9. Fernando Muslera: Atamamanın bedelini..
    10. Tugay Kerimoğlu'ndan maç sonu gülen..
    11. Belhanda'nın maç sonu gülme görüntüsü..
    12. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün..
    13. Fatih Terim'den maç sonu yorumu: Helal..
    14. Fransız uzman: Erdoğan hedefine ulaştı
    15. ABD'de saldırı! Yüzlerce polis sevk..
    16. 'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız..
    17. Ünlü oyuncuya büyük şok!
    18. Bir fabrika yangını haberi de..
    19. FETÖ kampında görüldüğü iddia edilen..
    20. İlber Ortaylı'dan sert çıkış:..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur