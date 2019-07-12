Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollarla ele geçirip abonelere ait kimlik bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Adana, Antalya, Hatay, Karabük, Denizli, İstanbul, Kırklareli'ndeki suç örgütü üyelerinin GSM abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşıp T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres, anne kızlık soyadı, anne-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerle sahte kimlik hazırladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, vatandaşların adına izinsiz GSM hattı çıkartan, başkalarının adına banka hesapları açarak yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirlerin izini bu hesaplar aracılığı ile kaybettirmeye çalışan, kimlik bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine satan 16 kişiyi gözaltına aldı.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde 50 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgisi, ayrıca GSM firmasının sorgulama sayfasında bulunan yüz binlerce kimlik bilgisinin yasa dışı yollarla üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.