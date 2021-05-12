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Korona Virüs Milyonlarca insanın yaptırdığı Sinovac'ın yeni etki oranı açıklandı
Korona Virüs

Milyonlarca insanın yaptırdığı Sinovac'ın yeni etki oranı açıklandı

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye'de de uygulanan Çinli Sinovac aşısının gerçek dünya verileri yayınlandı. 120 bin kişi üzerinden yapılan analizlere göre, aşının can kaybını önlemede yüzde 98, hastaneyi yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:57:00 -
Milyonlarca insanın yaptırdığı Sinovac'ın yeni etki oranı açıklandı

Çin şirketi Sinovac’ın Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın Endonezya'daki sağlık çalışanları üzerindeki gerçek dünya verileri yayınlandı. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, Sinovac’ın CoronaVac Covid-19 aşısının, can kaybını önlemede yüzde 98 etkili olduğu açıklanırken aşının hastaneyi yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu belirtildi.

120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, Ocak ve Mart ayları arasında iki doz aşı olmuş işiler incelenirken Sağlık bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Alınan verilere göre aşı olmuş sağlık çalışanları için hastalık ve ölüm oranlarının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi.

60 yaşın altındakilerde de etkili

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, CoronaVac'ın 60 yaşın altındaki yetişkinlerde Kovid-19'u önlemede etkili olduğunu söylerken bununla birlikte yan etki riskleriyle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti.

Gerçek hayat sonuçları yüksek etkinlik gösterdi

Bloomberg’in haberine göre ise Sinovac’ın ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya’da sağlık çalışanları arasında gerçek hayatta yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin Bloomberg’e yaptığı açıklamada Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin’in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.
Sadikin, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi. Bakanın açıkladığı bu oranın içinde asemptomatik vakaların yer alıp almadığının net olmadığı bildirildi.

"Can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüş"

Sadıkin “Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük” açıklamasını yaptı. Endonezya’daki sonuçlar aşının üçüncü faz çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre daha yüksek etkinliğe işaret ediyor. Brezilya’daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50’nin üzerinde çıkmıştı.

Türkiye'ye yeni sevkiyat

Çin'den gelen yeni parti sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı. Aşılamada en çok kullanılan koronavirüs aşılarından biri olan Sinovac'ın Türkiye'de üretimi için de ayrıca lisans işlemi tamamlanmıştı.

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Yorumlar

Murat sert

7 Duha suresi sabah akşam % 100 11 Kureyş %100 hemde her beladan 40 yılın tecrübesi elbet inanmakla alakalı
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osman özkan

erbakan hocam cenabı hak senin mekanıgı cennet eylesin yıllarca agır sanayı diye diye savunma sanayiinde dünyada bir numaraya doğru hizla koşuyoruz iş sağlık konusuna gelince rakıplerimizin gerisinde kaldık.cenabı hak recep tayyip erdoğanın gücünü ferasetini artirsin.sanayiiye verilen destekler sağlık konusundada verilsin bir an önce kendi aşilarımızı üretelim bu arada kırım kongo kanamalı hastalıgı denen kenelerden bulaşan hastalık içinde acilen aşi üretilsin inşaallah
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