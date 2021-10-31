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Avrupa Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiriyor: Fark 2 saate çıktı!
Avrupa

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiriyor: Fark 2 saate çıktı!

Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yaşayan milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren kış saati uygulaması başladı. Kış uygulamasına geçilen Avrupa ile Türkiye arasındaki fark 2 saate çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 04:52:00 -
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiriyor: Fark 2 saate çıktı!

Avrupa’da kış saati uygulaması başladı. Türkiye’de yaz saati uygulaması devam edecek. 2016’da Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son veren Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak.



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