THY- Euroleague
0553 313 94 23

Milyonlarca Facebook fotoğrafları üçüncü parti yazılımlarla paylaşılmış olabilir

Sosyal medya platformu Facebook, bir yazılım hatası nedeniyle, binden fazla üçüncü parti uygulamanın yaklaşık 7 milyon kullanıcısının erişim izni vermediği fotoğraflara ulaşmış olabileceğini açıkladı- Yazılım hatasının 13-25 Eylül tarihlerinde etkili olduğunu belirten Facebook yetkilileri, sorunun halledildiğini ve bu hatadan etkilenen kullanıcıların bilgilendireceklerini kaydetti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 01:03
Milyonlarca Facebook fotoğrafları üçüncü parti yazılımlarla paylaşılmış olabilir

NEW YORK (AA) - Sosyal medya platformu Facebook, bir yazılım hatası nedeniyle, binden fazla üçüncü parti uygulamanın yaklaşık 7 milyon kullanıcısının erişim izni vermediği fotoğraflara ulaşmış olabileceğini açıkladı.

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kişisel blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Bar, kullanıcıların bir uygulamaya Facebook fotoğraflarına erişim izni verdiklerinde genellikle sayfalarında paylaştıkları fotoğraflara erişim izni verildiğine dikkati çekerek, "Bu durumda, yazılım hatası uygulama geliştiricilerine Facebook hikayeleri ya da sisteme yüklenip paylaşılmayan fotoğraflara erişim vermiş olabilir." bilgisini paylaştı.

Şu anda 6,8 milyon kullanıcı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 kadar uygulamanın bu hatadan etkilendiğine inandıklarını vurgulayan Bar, "Uygulama geliştiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanıcıların fotoğraflarını silmeleri konusunda çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bar, yazılım hatasından etkilenmiş olabilecek kullanıcıları uyaracaklarını sözlerine ekledi.

- Facebook ve veri ihlali tartışmaları

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti.

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.



Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 01:03
  1. Facebook
  2. yazılım
  3. yazılım hatası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    1. Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    2. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    3. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    4. Bir garip olay! Sular bir anda..
    5. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    6. HDP'nin Ermeni milletvekili Garo..
    7. Gana'daki "Türkiye Cumhuriyeti..
    8. YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki..
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Milyonlarca Facebook fotoğrafları..
    11. ABD'den Çin'e "tutuklu Kanada..
    12. Ürdün'den 5 bin 703 Suriyeli mülteci..
    13. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi..
    14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    15. MHP'nin adayı geri çekildi
    16. Akşener, 'İYİ Parti ile CHP'yi yan..
    17. Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
    18. Sadakataşı Derneği, Yemen'de gıda ve..
    19. Ersun Yanal'dan ilk mesaj!
    20. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak