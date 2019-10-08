0553 313 94 23

Milyonlarca memurun gözü kulağı burada! Maaşlara ek zam geliyor... Ocak zammı ne kadar olacak?

Yeni Ekonomi Programı ve eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Toplu sözleşmeden 2020 senesi için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ve memur emeklisi, gözünü enflasyon farkına, bir başka deyişle Ocak itibarıyla alacağı zamma çevirdi. Peki Ocak zammı ne kadar olacak?

08 Ekim 2019 Salı 14:35
Milyonlarca memurun gözü kulağı burada! Maaşlara ek zam geliyor... Ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13,90. Buna göre; 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,46 olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler yılbaşında yüzde 8,46 zam alabilecek.

Memur zammı yüzde 7,46

Memur ve emeklisine bu yılın Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5'i aşan farkta Ocak'ta yüzde 4'e eklenecek. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Rapordaki hedef gerçekleşirse memur zammı yüzde 7,46 (yüzde 4+3,46'lık fark) olacak.

Yeni Ekonomi Programı'na göre fark

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na göre; tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE'nin YEP'te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12'de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6,65 olacağı anlamına geliyor.

Aile yardımı yükselecek

Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295.45 lira olan eş yardımını 327.30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 6,65 gerçekleşirse 332.49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73.13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36.56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478.75 liraya çıkacak.

Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşı 1.702 TL

YEP'te öngörüldüğü şekilde temmuz-aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olması halinde memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 1.65 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanacak. En düşük memur maaşı 2.378 lira böylece Ocak'ta yüzde 4 zam dahil 134 lira artışla 2512 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının taban maaşı 1.888 liradan 2.013 liraya, Bağ-Kur'lu esnafın en düşük emekli maaşı 1.596 liradan 1.702 liraya çıkacak.

Kaynak: Posta

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:35
  1. Merkez Bankası
  2. Ocak zammı
  3. ocak zammı ne kadar
  4. memur zam
  5. memur maaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceviz alışverişi sonu oldu!
    1. Ceviz alışverişi sonu oldu!
    2. Yunanistan'a gitmek isteyen 38 kişi..
    3. Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir
    4. Ihlamur çayının faydaları nelerdir?..
    5. Rüştü Reçber'in yeni görevi belli oldu
    6. Operasyon öncesi ABD medyasının..
    7. Yeşim Salkım’dan komik savunma!
    8. Cüneyt Arkın’dan Trump’a tepki! ‘Sen..
    9. Washington Büyükelçisi'nden Haley'e..
    10. Kafa terlemesi için hangi doktora..
    11. 2019 Nobel Fizik Ödülü sahipleri belli..
    12. Teröristler ne yapacağını şaşırdı!..
    13. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı..
    14. Abdulkadir Selvi: PKK-YPG “Sırtımızdan..
    15. ABD'den sonra harekete geçtiler! Onlar..
    16. Vücutta yanma hissi için hangi doktora..
    17. Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı!..
    18. PKK oraların üstünü örtmeye başladı!..
    19. ABD basınında itiraf gibi sözler:..
    20. Tam bir savaş provası! Komandolar göz..
    21. Ulaşımda dijital dönüşüm başlıyor
    22. Nar reçeli nasıl yapılır? Nar reçeli..
    23. Selçuklu 2020’ye hazırlanıyor
    24. MSB personel alımı başvurusu İŞKUR
    25. Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli..
    26. Stratejist Galip İlhaner: ABD,..
    27. EYT başkanından EYT açıklaması son..
    28. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
    29. “Ortak akılla şehrimize hizmet..
    30. TFF 1.Lig ekibinde şok gelişme!..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!