Milyonlarca memurun gözü kulağı burada! Maaşlara ek zam geliyor... Ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13,90. Buna göre; 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,46 olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler yılbaşında yüzde 8,46 zam alabilecek.

Memur zammı yüzde 7,46

Memur ve emeklisine bu yılın Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı. Yüzde 5'i aşan farkta Ocak'ta yüzde 4'e eklenecek. İkinci 6 ayda enflasyon bu tutarı aşarsa fark yansıtılacak. Rapordaki hedef gerçekleşirse memur zammı yüzde 7,46 (yüzde 4+3,46'lık fark) olacak.

Yeni Ekonomi Programı'na göre fark

2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na göre; tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE'nin YEP'te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12'de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6,65 olacağı anlamına geliyor.

Aile yardımı yükselecek

Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295.45 lira olan eş yardımını 327.30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 6,65 gerçekleşirse 332.49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73.13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36.56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478.75 liraya çıkacak.

Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşı 1.702 TL

YEP'te öngörüldüğü şekilde temmuz-aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olması halinde memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 1.65 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanacak. En düşük memur maaşı 2.378 lira böylece Ocak'ta yüzde 4 zam dahil 134 lira artışla 2512 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının taban maaşı 1.888 liradan 2.013 liraya, Bağ-Kur'lu esnafın en düşük emekli maaşı 1.596 liradan 1.702 liraya çıkacak.

Kaynak: Posta