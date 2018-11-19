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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uyarı! 1 Aralık son tarih, yapmayana ceza var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını belirterek, "Araçların kışlık bakımları yapılmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:53
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uyarı! 1 Aralık son tarih, yapmayana ceza var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düştüğüne işaret etti.

Kış lastiği uyarısı

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibarıyla başlayacağını anımsatan Palandöken, özel araç sürücülerinin de araçlarına bu lastiklerden taktırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl uygulamanın zorunlu olduğu 5 ayda meydana gelen 127 bin 283 trafik kazasında 81 bin 511 kişinin yaralandığını, 952 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği özel araçlara da takılmalı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde vatandaşlarımız 1 Aralık'ı beklemeden araçlarına kış lastiğini taktırmalı. Şu an uygulanan para cezası 715 lira. Ceza tutarı 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak-1 Nisan arasında yeni ceza tutarı uygulanacak. Aşırı yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız şimdiden kış lastiğini taktırmalı. Araçların kışlık bakımları yapılmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:53
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  2. Kış lastiği uygulaması
  3. kış lastiği uygulaması cezası
  4. Uyarı

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